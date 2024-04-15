Кологривый на всю страну признался в измене жене

В недавнем интервью, которое появилось на канале FAMETIME TV, актер Никита Кологривый открыто поделился деталями своей личной жизни, в частности о прошлом браке с Александриной Питиримовой. Артист не стал скрывать, что в период супружества не всегда был верен своей жене, указав на то, что его поступки были ошибками.

Не смотря на прошлые сложности, сейчас между Никитой и его бывшей супругой сложились гармоничные отношения. Он описал текущий этап их взаимодействия как значительно улучшившийся по сравнению с прошлым. В ответ на вопрос о своем текущем статусе, звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" заявила, что не считает себя полностью свободным, так как все еще чувствует ответственность и приверженность семейным ценностям. Он признал, что раннее вступление в брак было для него преждевременным шагом.

Актер также выразил мнение о важности честности в отношениях. Мол, жить во лжи неприемлемо. Никита Кологривый открыто признался в несоблюдении верности в браке, объяснив это желанием "еще погулять", что стало одной из причин его боязни быть полностью откровенным с женой о своих чувствах и желаниях.

Ранее клинический психолог Родион Барабанов объяснил скандальное поведение Никиты Кологривого. Слова эксперта приводил женский журнал "Клео.ру".