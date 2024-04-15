На театр Надежды Бабкиной подали в суд: подробности

К театральному коллективу, возглавляемому народной артистки РСФСР Надеждой Бабкиной, были предъявлены претензии в Арбитражный суд столицы от компании ООО "ТД ПК". Данная организация занималась обеспечением услуг в сфере питания и реализацией продовольственных товаров для учреждения культуры.

Иск, поданный против театра "Русская песня", касается суммы почти в 73 тысячи рублей. Основанием для обращения в суд якобы послужило нарушение финансовых договоренностей со стороны театра, что привело к возникновению задолженности перед компанией-подрядчиком. В ближайшее время ожидаются судебные слушания по данному делу, сообщил "Звездач".

Напомним, Надежда Бабкина является художественным руководителем и директором театра "Русская песня" последние 30 лет. Коллектив, основанный еще в 1976 году как ансамбль, был преобразован в фольклорный театр на рубеже тысячелетия. С 2019 года это единственный государственный академический театр, который посвящает свое творчество сохранению и популяризации традиционного искусства.

Ранее Надежда Бабкина удивила публику помолодевшим видом. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".