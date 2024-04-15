Волочкова объяснила, почему не любит стоять у плиты

В недавнем интервью балерина Анастасия Волочкова откровенно заявила, что кулинария для нее – территория, где она чувствует себя не в своей тарелке. Вместо того, чтобы стоять у плиты, танцовщица предпочитает доверять эту важную часть своей жизни верной помощнице Лолочке, которая на протяжении девяти лет радует ее разными блюдами.

Волочкова подчеркнула, что ее рацион состоит из легких блюд, что является следствием строгой дисциплины, которую она научилась соблюдать еще в юности, когда начинала свой путь в балете. Тогда она не обладала необходимыми для карьеры физическими данными и выработала в себе способность контролировать чувство голода, чтобы достичь высоких результатов.

Интересно, что в детстве Анастасия Волочкова не была равнодушна к кулинарии. Она вспомнила моменты, проведенные на кухне вместе с мамой.

"Мы с мамой пельмени делали. Я любила пожрать, еще как! И тортики мы с мамой пекли".

То есть когда-то Анастасия Волочкова с удовольствием участвовала в приготовлении пищи и получала от этого радость. Однако сегодня, не имея желания стоять у плиты, Волочкова с удовольствием предоставляет это искусство в руки своей помощницы, сохраняя при этом любовь к хорошей еде и уважение к кулинарному мастерству.