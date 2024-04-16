Ушедший на спецоперацию муж спасает застрявшую в СИЗО Блиновскую

В контексте судебного разбирательства по делу блогерши и бизнесвумен Елены Блиновской появилась информация, которая может повлиять на изменение ее статуса. Источник, близкий к семье Блиновской, поделился с SHOT, что добровольное вступление ее супруга Алексея в ряды Вооруженных сил РФ и нахождение в зоне проведение спецоперации может стать ключевым аргументом для пересмотра меры пресечения в отношении Елены. В настоящее время она находится под стражей, а ее четверо детей воспитываются ближайшими родственниками.

Алексей Блиновский, по утверждениям источника, заключил контракт с Министерством обороны не только из патриотических соображений, но и с надеждой на благоприятное влияние этого шага на судьбу своей жены. Ожидается, что защита активно воспользуется этим фактом для обоснования запроса о переводе Елены под домашний арест, особенно учитывая отсутствие родительского надзора за их детьми.

Елена Блиновская была помещена в СИЗО 22 января после нарушения условий домашнего ареста. Нарушение произошло 23 декабря, когда она приняла участие в новогоднем мероприятии и встретилась с Викторией Асмоловой, свидетельницей по одному из расследуемых против нее дел.

Елене Блиновской инкриминируются серьезные обвинения, включая уклонение от уплаты налогов на сумму порядка одного миллиарда рублей, отмывание денег на сумму 43 миллиона рублей и незаконное обращение платежных средств, что может повлечь за собой до 16 лет лишения свободы.