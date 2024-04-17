"Я реально не могу ходить": непохожая на себя Бузова ужаснула поклонников состоянием

Графику Ольги Бузовой мало кто может позавидовать. Ведущая, которая пока не устроила личную жизнь, буквально разрывается между проектами. При этом успевает весьма активно вести блог и заниматься своей красотой. Например, в прошлом году звезда пожаловалась на лишние килограммы, а уже сегодня пришла в форму и снова может надевать крошечные бикини.

У такого результата, впрочем, есть и побочный эффект. После интенсивных тренировок болит все тело. Так, накануне исполнительница хита "Мало половин" вышла на связь со своими подписчиками и ужаснула их своим состоянием. Экс-участница "Дома-2" заявила, что после упражнений с трудом передвигается.

"У меня болят ягодицы так после вчерашней тренировки, что я реально сегодня не могу ходить", – пожаловалась Бузова своим поклонникам.





Однако бросать занятия спортом Ольга, конечно, не собирается. Бывшая жена Дмитрия Тарасова заявила, что спорт стал частью ее жизни. Кроме того, в свою рутину Бузова решила добавить гидромассаж.

Телеведущая отмечает, что в возрасте "за тридцать" похудеть уже не так просто. Поэтому сейчас она работает над фигурой очень интенсивно и тренируется шесть дней в неделю. Она признается, что никогда не решится на пластику и не будет рисковать здоровьем ради красоты.

Ранее Ольга Бузова блеснула знанием современных технологий.