Лоза нашел объяснение нервной выходке Лепса на концерте

На одном из концертов в Костроме произошел инцидент с участием народного артиста России Григория Лепса, который привлек внимание общественности. Во время выступления одна из фанаток попыталась подойти к артисту достаточно близко, чтобы сделать видео. Певец, который явно не желал быть запечатленным с такого близкого расстояния, несколько раз дал понять поклоннице, что ей следует отойти. Однако, не встретив понимания, он решился на радикальные действия и выбил телефон из рук женщины.

Нервную выходку Лепса прокомментировал Юрий Лоза, известный композитор и певец. Автор хита "Плот" отметил, что многие артисты предпочитают избегать съемки вблизи во время своих выступлений. Он указал на то, что обычно ожидается соблюдение определенной дистанции при видеосъемке концертов и что внезапное появление фанатки, стремящейся сделать фотографию на коротком расстоянии, могло стать для Лепса неожиданностью.

Композитор, пытаясь найти объяснение поведению своего коллеги, подчеркнул, что каждый артист реагирует на подобные ситуации по-своему, в зависимости от личных качеств и характера.

"Лепс просто такой вспыльчивый очень, импульсивный, поэтому повел себя так", – сказал певец в недавней беседе с "Вечерней Москвой".



В то же время Юрий Лоза заявил, что, в отличие от Григория Лепса, предпочел бы решить проблему более мирным путем, например, обратившись за помощью к охране или организаторам мероприятия.