Манижу лишили самого дорогого после ее сочувствия террористам из "Крокуса"

Страшный теракт, который произошел 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холл" шокировал общественность по всему миру. После трагедии звезды отечественного шоу-бизнеса выразили слова поддержки семьям погибших и пострадавших, а многие перевели крупные суммы в благотворительные фонды, помогающие жертвам трагедии. На этом фоне слова таджикской певицы Манижи выглядели кощунством.

"Я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее (бабушки Манижы, которая не дожила до этих дней – прим. ред.) ", – заявила певица в ролике, который выложила после произошедшего.

В своем видео она назвала задержание преступников "публичной пыткой". Исполнительница отметила, что не оправдывает терроризм, но виновные должны понести наказание по закону.

Теперь артистка столкнулась с последствиями своих слов. После сочувствия террористам саму Манижу лишили самого дорогого - возможности петь на сцене и зарабатывать. Слышать артистку не хотят не только в России, но в Беларуси и Казахстане.

Впрочем, сейчас звезда выступает на частных вечеринках, а стоимость ее концерта на корпоративе начинается от 1,5 миллионов рублей. Согласно райдеру Манижи, заказчик должен оплатить ей, ребенку и продюсеру перелет бизнес-классом, а команде - эконом-классом. Также на плечи желающих услышать ее песни ложатся траты за перевозку исполнительницы на представительском авто и размещение в отеле. Номер певицы должен иметь уровень не ниже "полулюкс".

К слову, это не все требования артистки. Перед концертом она хочет видеть два блюда мясного ассорти, бутылку розового шампанского, кокосовое молоко и печенье. Также Манижа имеет право отменить концерт, если чего-то из перечисленного не будет.