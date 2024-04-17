Получивший британское образование Кончаловский рассказал, что его не пустят в Лондон

Прославленный кинорежиссер Егор Кончаловский имеет не только богатую родословную, но и достойное образование. В свое время он закончил международную школу в Оксфорде, Кенсингтонский бизнес-колледж и Кембриджский университет. Деятель кино рассказывает, что уже спокойно говорил на английском и даже думал на этом языке. После окончания учебы мог спокойно ехать в Голливуд и работать над фильмами, которые выходят в мировой прокат. Однако Кончаловский вернулся на Родину и ни дня об этом не жалел.

"Не люблю Запад. Я очень люблю приехать в Лондон… Легко сказать…Меня и не пустят туда теперь ни за что. Ни за что! Возьмут и не пустят… " – поделился режиссер.

Егор отметил, что любовь к своей стране он разделил с братом отца Никитой Михалковым. Тот тоже всегда считал себя патриотом и любил все исконно русское. А вот отцу Андрею Кончаловскому по душе латинская культура. По словам Егора, родитель восхищается искусством эпохи Возрождения.

Но ни долгое проживание за границей, ни даже найденная невеста-француженка не заставили Егора Кончаловского жить вдали от своей страны. Режиссер признается, что девушка была очень красивой, молодой и перспективной невестой. У них даже случился роман, но до женитьбы так и не дошло.

"Когда я переехал в Париж, чтобы учиться, она захотела продолжить общение, а мне все что отдаляло от советской России, было неприятно", – заявил деятель кино.

Семейную жизнь Егор Андреевич наладил на Родине. Первая избранница, Любовь Толкалина подарила ему дочь. Сейчас Кончаловский в браке с Марией Леоновой. Они воспитывают двух сыновей.

Ранее сообщалось, что зареванная Кончаловская сообщила о трагедии в семье.