"Только грудь весит 10 кг": отчаявшаяся похудеть Семенович рассказала о болезни

Известная российская певица Анна Семенович старается поддерживать теплые отношения со своими поклонниками. В своем блоге она делится переживаниями и планами. Например, недавно исполнительница хита "Гладиолус" рассказала подписчикам, что планирует худеть к лету, и призвала их присоединиться. 44-летняя певица не стала называть свой нынешний вес, однако отметила, что идеальная фигура дается ей тяжело. Поэтому артистка даже обратилась к эндокринологу.

Артистка честно призналась, что врачи ее отчитали за то, что та поздно ложится спать. Она рассказала, что очень важно соблюдать режим, и это тоже сказывается на фигуре. Однако Анна часто его нарушает из-за ненормированного рабочего графика. Впрочем, певица пообещала, что теперь будет стараться засыпать не раньше полуночи.

В погоне за стройностью Семенович скорректировала и питание. Теперь в рационе больше белого мяса и зелени, поделилась исполнительница. Она рассказала, что не собирается стремиться к каким-то недостижимым идеалам и стандартам. У всех разное телосложение, и в первую очередь нужно отталкиваться от этого, заявила знаменитость.

"У меня, например, только грудь весит 10 кг", – поделилась Анна.

Достичь быстрых результатов Семенович не позволяет и недуг. Она рассказала, что уже десять лет страдает от гипотиреоза – заболевания щитовидной железы. Об этом певица заговорила после того, как узнала, что подписчице диагностировали ту же болезнь. Она отметила, что принимает лекарства, и посоветовала девушке обратиться к врачу, чтобы медики подобрали ей правильную терапию.

Ранее подруга Семенович рассказала о страданиях певицы. Девушка вспомнила, как Анна "ложилась на стол и корчилась".