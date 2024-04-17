Мама гордится: чем занимается решившая взять псевдоним 18-летняя дочь Волочковой

Анастасия Волочкова поделилась подробностями о своем не всегда гладком общении с дочерью. Последние три года девушка проживает в апартаментах своего отца, Игоря Вдовина, известного бизнесмена. Встречи с матерью ограничиваются лишь праздниками, при этом Ариадна выражала желание, чтобы ее мать не появлялась на значимых школьных мероприятиях, опасаясь нежелательного внимания.

Ариадна, которой сейчас 18 лет, обучается на филологическом факультете и показывает высокие достижения в области поэзии и переводов. Она также активно занимается дубляжом иностранных кинопроизведений. По словам Волочковой, дочь обладает многогранными талантами.

В недавней беседе с журналистами балерина отметила, что визиты ее дочери не требуют особых поводов – они направлены на поддержание теплых семейных отношений. Живя в центре города, Ариадна предпочитает городскую жизнь и приезжает к матери, когда обстоятельства позволяют, иногда сопровождаемая своим возлюбленным.

Анастасия Волочкова подчеркнула, что из-за ее занятости и занятости дочери постоянные встречи невозможны. Она критически относится к предположениям публики о редкости ее общения с наследницей. Балерина дала понять, что не все моменты ее жизни выставляются напоказ.

Ариадна стремится сохранить личную жизнь в тени и даже использует псевдоним, чтобы избежать публичного давления и ассоциаций исключительно с известностью своей матери. У дочери Анастасии Волочковой есть желание быть оцененной за личные достижения, а не за известность матери.