Лопес уговорила Аффлека на рождение общего ребенка

Накануне в СМИ появилась информация о том, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес смогла убедить своего мужа, актера и режиссера Бена Аффлека, расширить их семью, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Это решение было принято спустя почти два года после того, как они связали себя узами брака.

Согласно публикациям в прессе, 54-летняя знаменитость на протяжении длительного времени стремилась убедить Аффлека в необходимости иметь общего ребенка. Певица не оставляла попыток добиться своего, пока ее возлюбленный наконец не уступил. Близкие к паре люди рассказали, что Бен, хоть и чувствовал полное удовлетворение от воспитания детей от предыдущих отношений, в конечном итоге согласился на этот шаг из желания сделать Дженнифер счастливой.

Сейчас Лопес прилагает максимум усилий для тщательного контроля над процессом – планирует лично выбирать суррогатную мать и посещать все медицинские осмотры.



Напомним, что у Дженнифер Лопес есть двое детей от брака с Марком Энтони – близнецы Эмме и Макс, а 51-летний Бен Аффлек является отцом троих детей, которых он воспитывал вместе с Дженнифер Гарнер.