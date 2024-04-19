"Лучше, чем Прилучный!": Муцениеце подогрела слухи о романе с известным шоуменом

Личная жизнь Агаты Муцениеце стала предметом обсуждения для общественности после ее скандального развода с Павлом Прилучным. Пробыв девять лет рядом с одним мужчиной актриса не стала тут же искать замену, а сосредоточилась на карьере. Дела пошли в гору, а вместе с тем, кажется, артистка вновь обрела женское счастье.

Нередко Агата Муцениеце намекала поклонникам, что ее сердце несвободно. А не так давно артистка опубликовала необычную фотосессию, на которой позировала вместе с шоуменом Иваном Чуйковым. На кадрах они выглядели как пара – обнимались, прижимались друг к другу, демонстрируя нежные чувства.

А в пятницу, 19 апреля, Агата и Иван вместе появились на красной дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Актриса и шоумен держались за руки, чем в очередной раз подогрели слухи о романе. Но пока знаменитости не сделают официального заявления, остается лишь строить догадки.





Интернет-пользователи, кстати, в восторге от мысли о возможном романе Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. В Сети пишут: "Красивая пара!", "Он лучше, чем Павел Прилучный!", "Смотрятся отлично!", "Верю, что они вместе!".