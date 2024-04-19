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Пятница 19 апреля

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"Красивая невеста": девушка Тимати наконец-то надела белое платье

Артист ни разу не был женат официально.

Модель Валентина Иванова и рэпер Тимати в отношениях почти два года. Сейчас они одна из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. Девушка смогла полюбиться поклонникам артиста и, что еще важнее, маме своего избранника. Судя по всему, и сам Тимати без ума от своей половинки и буквально задаривает ее подарками, в том числе и дорогими автомобилями. 

Фанаты звездной пары сгорают от нетерпения в ожидании свадьбы рэпера и модели. Да и сама Валентина всем своим видом намекает, что она уже готова связать себя узами брака. Накануне девушка Тимати наконец-то надела белое платье. Подписчики тут же написали, что она выглядит как настоящая невеста. 

 "Такая красивая невеста", "Грех не жениться!", " Самая красивая девочка Тима", – заявили поклонники Ивановой. 

Валентина Иванова. Фото: соцсети/@halfbloodval

Известно, что Тимати ни разу не был женат официально. От предыдущих отношений у рэпера двое детей: дочка Алиса и сын Ратмир. Однако как только возлюбленные рожали экс-участнику "Фабрики звезд" малышей, он почти сразу их бросал. Поговаривают, что Иванова стала первой подругой музыканта, которая отказалась беременеть до официального брака. 

Ранее сообщалось, что Тимати потратил на день рождения 10-летней дочери 20 миллионов рублей. Артист арендовал для наследницы огромный замок и устроил праздник в стиле Гарри Поттера. 

19 апреля 2024, 13:02
Валентина Иванова. Фото: соцсети/@halfbloodval
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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