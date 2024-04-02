Миллионы за замок и Киркорова: стало известно, сколько Тимати потратил на 10-летие дочери

Известный российский рэпер Тимати в роли семьянина показал себя не с самой лучшей стороны. Да и жениться исполнитель до сих пор не смог. Однако в качестве отца артисту нет равных. Он постоянно проводит время с детьми, возит их отдыхать на море и радует дорогими подарками. Для любимой дочери Алисы музыкант и вовсе не жалеет никаких денег. Вот и в этот раз Тимати организовал на 10-летие девочки масштабный праздник в стиле Гарри Поттера.

Праздник дочери музыканта прошел в шикарном замке в центре Москвы. Его полностью декорировали в стиле Хогвартса. 10-летнюю Алису и ее друзей развлекали профессиональные аниматоры и актеры, а также специально для детей поставили масштабный спектакль.

Размах дня рождения оценил декоратор Лев Воробьев. По его мнению, праздник обошелся родителям Алисы минимум в 20 миллионов рублей. Он рассказал, что только на украшение особняка ушло порядка 5 миллионов рублей, еще 1,5 миллиона стоит аренда самого замка. Кроме того, на праздник потребовалось купить большое количество реквизита, костюмов и оплатить работу огромной команды актеров.

Хедлайнером детской вечеринки стал не кто иной, как Филипп Киркоров. Поп-король спел для детей несколько песен, а потом именинница угостила друзей шикарным тортом в виде замка Хогвартс, который стоит еще порядка 350 тысяч рублей.

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