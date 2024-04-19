Павел Деревянко ответил на слухи о пиар-романе с Зоей Фуць

Известный ловелас Павел Деревянко четыре года назад разорвал отношения с бывшей женой, которая родила ему двоих детей. Сам актер рассказывал, что у них в паре были свободные отношения, и они не жили вместе. Однако звезда сериала "Домашний арест" тяжело переживал развод. Впрочем, недавно стало известно, что Павел справился со сложным периодом и снова счастлив в отношениях. Избранницей актера стала 33-летняя дизайнер Зоя Фуць.

Однако сколько бы шоумен ни заявлял, что невероятно счастлив с любимой и уже познакомил ее с детьми, верят актеру не все. Многие считают, что эти отношения ненастоящие и 47-летний Деревянко завел пиар-роман. На недавней премьере киноленты "Почему ты?", куда актер пришел в компании своей девушки, он пошутил на эту тему.

"Правильно говорят, правильно. Чистый пиар. Мы вообще редко встречаемся, у нее второй этаж, у меня первый..." – посмеялся шоумен.

Не упустила возможности пошутить и новая избранница Павла. Она добавила, что скоро у них истекает контракт.

К слову, на публике артист с Зоей выглядели весьма гармонично. Они шутили, улыбались и не отходили друг от друга ни на минуту. Пара была одета в парные наряды: на Павле – светло-серый клетчатый костюм, а на Фуць – платье-кимоно в тон образу Деревянко. Влюбленные смеялись и говорили, что девушка приехала на мероприятие в домашнем халате.

Ранее сообщалось, что Александр Петров впервые вывел в свет "непубличную" жену.