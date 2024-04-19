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Пятница 19 апреля

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Собчак осудила Карлсона и сама придумала провокационные вопросы для Дурова

Собчак осудила Карлсона и сама придумала провокационные вопросы для Дурова

Ксения Собчак, вероятно, сочла интервью Павла Дурова скучным.

В недавнем выпуске своей программы "Осторожно, Новости" на видеохостинге "Ютуб" Ксения Собчак выразила свое недовольство по поводу интервью, которое американский журналист Такер Карлсон провел с Павлом Дуровым, основателем Telegram. Журналистка критически отнеслась к подходу американского коллеги, предположив, что его главной целью было решение внутриполитических задач США, а не получение ответов от программиста на действительно важные вопросы.

По мнению Ксении Собчак, Такер Карлсон упустил возможность затронуть ряд значимых тем в беседе с Павлом Дуровым. Журналистка придумала и предложила следующие провокационные вопросы. Например, как считает Ксения, можно было бы исследовать тему проблем и вызовов, с которыми Дуров сталкивается при работе в Объединенных Арабских Эмиратах. Мол, также можно было бы обсудить вопросы, связанные с заимствованием идей Дуровым у Марка Цукерберга, главы компании Meta (компания признала в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Ксения Собчак раскритиковала Павла Дурова за его отказ от "олигархических удовольствий", несмотря на значительное состояние. А позже пояснила свою точку зрения. Тогда же телеведущая призналась, что предпочитает есть мясо за 14 тысяч рублей. Слова журналистки приводил женский журнал "Клео.ру".

19 апреля 2024, 18:44
Ксения Собчак. Фото: YouTube / @sobchak
Дмитрий Алексеев
YouTube / @sobchak✓ Надежный источник

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