Обновленная Глюк’oZa спела о том, что мечтает дать ремня Европе

В новом музыкальном произведении, представленном возрожденным коллективом Глюк’oZa под руководством Максима Фадеева, – треке под названием "Мыши" – затрагиваются сложные аспекты взаимоотношений между Россией и Европой, представляя их через необычную метафору. Премьера композиции состоялась 19 апреля 2024 года.

Куплет 1: "Ну что, привет, Европа, ну как вам там без нас? Накрыло полной опой или нормал сейчас?"

Приветствие Европе в песне звучит с нотками иронии и вызова, задавая тон всему произведению. Авторы задаются вопросом о состоянии дел на европейском континенте без участия России, используя образные выражения для подчеркивания своего сообщения.

В "Мышах" мечта о символическом "наказании" Европы выражается через желание "дать ремня", что подчеркивает недовольство и критическую позицию по отношению к действиям и решениям европейских стран.

Припев: "В стеклянном доме живут мыши, они думают, что их не видно и не слышно"

Образ стеклянного дома, населенного мышами, которые полагают себя невидимыми и неслышимыми, служит, очевидно, аллегорией на уязвимость и иллюзорную безопасность, поднимая вопросы видимости и восприятия действий на международной арене.

Куплет 2: "Мы вроде бы дружили, вы снова за свое. Европа, дорогая, нельзя так е-мое!"

Отношения между Россией и Европой описываются как бывшие дружественные, однако сейчас они омрачены разногласиями и конфликтами. Песня призывает Европу пересмотреть свои действия и взгляды, подчеркивая важность соседства и взаимного уважения между странами.



Таким образом, новый трек Глюк’oZa выступает не только как музыкальное произведение, но и как комментарий к текущему состоянию международных отношений, используя метафоры и образы для передачи своего послания.

Проект Глюк’oZa, судя по ранним высказываниям Максима Фадеева, был перезапущен без участия Натальи Чистяковой-Ионовой, которая на протяжении более чем 20 лет являлась его лицом.