Сын сообщил о состоянии Куклачева спустя неделю после инфаркта

Неделю назад, 12 апреля, народный артист Юрий Куклачев был экстренно доставлен в медицинское учреждение прямо во время своего юбилейного представления в столице. Тогда сообщалось, что у дрессировщика возникли серьезные проблемы с сердцем. В больнице у артиста обнаружили обширный инфаркт, после чего ему была срочно проведена операция.

В пятницу, 19-го числа, поступила информация о том, что Юрий Куклачев впервые поднялся на ноги после перенесенного инфаркта и хирургического вмешательства. Ожидается, что выписка из больницы состоится через две-три недели.

Сын артиста Дмитрий Куклачев поделился с журналистами, что его отец чувствует себя энергично и полон сил. Мол, он хочет вернуться к активной деятельности, хотя врачи настаивают на необходимости отдыха, приеме лекарств и временном отказе от публичных выступлений.

Несмотря на рекомендации докторов ограничить физическую активность, Юрий Дмитриевич не удержался и начал самостоятельно заниматься своими делами, включая первое желание посмотреть на себя в зеркало после операции. Он заметил, что его лицо стало неопрятным, и попросил сына принести ему средства для бритья. Также он пожелал мандаринов, чтобы поднять себе настроение.

В ближайшие недели после выписки из больницы Юрия Куклачева ждет период реабилитации и возможное пребывание в санатории для полного восстановления.