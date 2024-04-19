У перенесшего инсульт Носкова отмирают клетки мозга: Может "переклинить"

Жена заслуженного артиста России Николая Носкова поделилась в недавнем интервью особенностями жизни и творчества своего супруга после того, как он пережил инсульт семь лет назад. Несмотря на серьезные последствия заболевания, музыкант продолжает активно участвовать в концертной жизни, давая выступления не только в столице, но и за ее пределами.

Марина рассказала, что здоровье музыканта находится под постоянным наблюдением, и все необходимые меры предосторожности соблюдаются строго. В последние три года Николай Носков дал 25 концертов. Лишь один раз концерт был отменен из-за неблагоприятных обстоятельств.

Несмотря на физические ограничения, вызванные инсультом, 68-летний музыкант продолжает заниматься творчеством. Его дни наполнены занятиями с инструктором по лечебной физкультуре и массажем, а также просмотром новостей и передач о природе и путешествиях. Чтение дается ему с трудом из-за повреждения речевого центра, что также ограничивает его возможности для интервью.

"Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются <...> Иногда Колю может "переклинить" – забывает слова", – рассказала Марина.



Вопреки сложностям, Николай Носков сохраняет свои вокальные способности и память на тексты песен, хотя изучение новых композиций вызывает у него трудности. Марина делает все возможное, чтобы защитить мужа от стрессов и негативной информации, так как эмоциональное напряжение может усугубить его состояние.

Сейчас Николай Носков продолжает работать над новым материалом, несмотря на все препятствия. Однако его участие в ток-шоу и других телепрограммах ограничено из-за трудностей с разговорной речью.