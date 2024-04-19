Оскандалившаяся на концерте Овсиенко объяснилась за свой внешний вид: побои, алкоголь, унижения?

На днях в Сети активно обсуждали последние снимки полюбившейся многим исполнительницы Татьяны Овсиенко. Многие, глядя на кадры, не могли поверить, что перед ними действительно некогда блиставшая исполнительница хита "Дальнобойщик". Однако, посмотрев видео с последнего концерта, фанаты убедились – это действительно изменившаяся до неузнаваемости любимая звезда 90-х.





Пользователи соцсетей начали строить догадки, что случилось с артисткой и почему она стала так выглядеть – побои, алкоголь, унижения? Пересуды прервала сама Овсиенко, в одном из недавних интервью она заявила, что всему виной болезнь, которая не дает ей покоя уже много лет.

"У меня проблемы с позвоночником, это давняя тема. Со спиной у меня плохо с 1989 года. По-моему, об этом не раз говорили", – объяснилась звезда эстрады.

Однако с другой информацией выступила соседка Татьяны. Она рассказала, что к звезде часто наведывается курьер, который привозит ей алкоголь. Впрочем, "с кем не бывает", многие популярные люди выпивают, – встал на защиту Овсиенко продюсер Игорь Сандлер.





А несколько лет назад поговаривали, что избранник певицы Александр жестоко обращается с ней: избивает и всячески унижает. Сама Татьяна эти слухи опровергла и только посмеялась, мол, сколько внимания теперь на нее свалилось, может, скоро и с корпоративами дела пойдут в гору.

Напомним, на последнем концерте в Краснодаре певица, которая долгое время не выходила в свет, заставила поклонников переживать. Многие не узнали артистку, которая, покачиваясь, пела им со сцены.

Ранее поклонникам вернувшегося на экраны Ивана Урганта объяснили, почему телеведущий неожиданно постарел.