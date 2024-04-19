Влад Кадони рассказал, кому стоит бояться ретроградного Меркурия

Словосочетание "ретроградный Меркурий" у многих вызывает панику и желание бросить дела. Считается, что в этот период все идет наперекосяк, дела не ладятся, и лучше вообще не выходить из дома. Однако что же именно не так с тем самым Меркурием, знают не все. Завесу тайны загадочного астрологического явления приоткрыл экстрасенс Влад Кадони. Он рассказал, кому действительно следует бояться этого события.

По словам прорицателя, все планеты двигаются по своей траектории. Этот порядок отображен в астрологии и не следует путать с астрономией, отметил Влад. Как только планеты начинают перемещаться в направлении "от Земли", они становятся ретроградными, пояснил Кадони.

"Любая планета, которая движется от Земли, – ретроградная. Но Меркурий попал в попсятину, ретроград происходит раз в три месяца и длится три недели", – внес ясность экстрасенс.

Влад отметил, что ретроградный Меркурий не так страшен, каким его пытаются выставить. Как и все остальные планеты, он может оказывать как положительное, так и негативное влияние, все зависит от самого человека и его астрологической карты.

Кадони также заявил, что некоторым экспертам выгодно пугать людей якобы страшным ретроградным Меркурием. Те, кто верит в негативные последствия этого астрологического события, просто привыкли перекладывать ответственность за свои неудачи, подытожил экстрасенс.

Ранее Влад Кадони поделился лайфхаком, который поможет улучшить энергетику.