Сделано заявление о конфликте Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте

Таролог Марианна Абравитова заявила, что между известными российскими артистками, мамой и дочерью, Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте, возникло напряжение. По ее словам, причиной стало то, что 75-летняя артистка выразила свое недовольство по отношению к России, что негативно сказалось на ее старшей дочери, которая хочет продолжать карьеру и жизнь на родине.

По словам Абравитовой, Кристина открыто выражает недовольства по отношению к своей матери, что указывает на серьезность их разногласий. Мол, ситуация дошла до того, что между ними возникли острые споры и даже ультиматумы. Эксперт подчеркнула, что отношения между артистками находятся в глубоком кризисе без видимых перспектив на урегулирование.

Несмотря на это, обе стараются не афишировать свой конфликт и сохранять приличный облик перед публикой. В частности, Кристина Орбакайте продолжает публично поздравлять Аллу Пугачеву с важными событиями, стремясь поддерживать внешнее спокойствие и не раскрывать личные разногласия. Марианна Абравитова подчеркнула, что для них важно сохранять хороший имидж и не допускать публичного обсуждения личных проблем.