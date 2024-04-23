Левшин назвал виновного в нынешнем положении Пугачевой: Вляпалась в историю

Народная артистка СССР Алла Пугачева более двух лет проживает за пределами России. Ее адаптация к новому образу жизни за границей, согласно наблюдениям за ее публичными высказываниями, проходит не без трудностей. Тем не менее, она не проявляет желания возвращаться на родину, по крайней мере, публично.

Александр Левшин, который более трех десятилетий работал с Аллой Пугачевой и получил звание заслуженного артиста России, выразил понимание причин, по которым певица сейчас живет за рубежом. В недавнем интервью он поделился своим мнением о том, кто стал причиной ее отъезда из страны.

Левшин критически отозвался о пятом супруге Пугачевой, отмечая его значительное падение в глазах общественности как личности и как человека. Однако он сделал оговорку, что это не полностью касается Аллы Борисовны. Левшин задался вопросом о целесообразности осуждения певицы за ее выбор остаться с семьей в такой сложной ситуации.

По словам Левшина, действия нынешнего супруга повлияли на восприятие творчества и личной жизни певицы. Мол, это лишь вызывает сожаление. Он выразил сочувствие к Пугачевой как талантливой артистке, которая оказалась втянутой в неприятную ситуацию по вине своего мужа.

"Жаль, что она вляпалась в эту историю, в которую ее повел муж номер пять", – сказал артист.



Сама Алла Пугачева до сих пор публично не комментирует действия своего супруга. В то же время появляются слухи о том, что их отношения в последнее время испытывают некоторые трудности. Также ведутся обсуждения возможной ссоры между певицей и ее дочерью Кристиной Орбакайте.