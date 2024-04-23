Милош Бикович рассказал, как относится к зарубежным адаптациям «Холопа»

Российский фильм "Холоп" стал одной из самых кассовых отечественных кинолент. Историю про избалованного сына богатого отца, которого отправили на перевоспитание в "русскую деревню" XIX века, посмотрели миллионы россиян. Оценили картину не только в России, но и за рубежом. Фильм по мотивам проекта Клима Шипенко уже сняли в Монголии, а также планируют создать адаптацию в других странах, в том числе в Турции и Франции.

Сербский актер Милош Бикович, который исполнил главную роль в "Холопе", считает, что интерес деятелей кино из-за рубежа говорит о том, что российский кинематограф выпускает качественные проекты.

"Это отлично, это говорит о том, что мы не только снимаем хорошее кино, но мы делаем еще и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира", – заявил актер.

Съемки турецкой версии "Холопа" начнутся через несколько месяцев. Главного героя в адаптации сыграет Керем Бюрсин, которого многие знают как Серкана Болата из популярного сериала "Постучись в мою дверь". Авторы сообщают, что сюжет будет несколько отличаться. Турецкий "мажор" попадет в Османскую империю XVI и пройдет испытание не конюшней, а морским путешествием и пиратами.

Между тем в России уже планируют снять третью часть популярного фильма. На этот раз "Гриша" будет перевоспитывать не одного избалованного сына богача, а целую семью. Сообщается, что в киноленте, премьеру которой обещают в январе 2025 года, появятся актеры, которые уже полюбились зрителю.