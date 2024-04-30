Потеряла сознание: Катя Лель рассказала о первом контакте с инопланетянами

В один из обычных вечеров, когда Катя Лель в компании близких людей развлекалась рассказами забавных историй, произошло нечто необычное, что она запомнит на всю жизнь. Атмосфера радости и смеха внезапно сменилась напряженным ожиданием, когда за окном появился ослепительно яркий свет. Этот свет был настолько интенсивным, что привлек внимание всех присутствующих.

В недавней беседе с Ляйсан Утяшевой в рамках ютуб-шоу "Дерзкая готовка" певица описала, как из упомянутого света выделились три отдельных луча, напоминающих своим расположением старт ракеты: один луч направлен был прямо в центр, а два других располагались симметрично по бокам. Они имели насыщенный огненно-красный и желтый оттенки и четко направились в центр светящегося круга за окном.

События последующих моментов остались для большинства участников встречи неведомыми, поскольку внезапно все потеряли сознание. Катя Лель была первой, кто пришел в себя, и обнаружила испуганные взгляды своих родных и друзей. Особенно поразительным было то, что только ее сестра сохранила воспоминания о произошедшем, в отличие от остальных.

Дополнительным шоком для Кати стало открытие того, что у нее отсутствует один зуб, хотя она не чувствовала никакой боли или дискомфорта. Это открытие стало возможным благодаря ее сестре, которая заметила пропажу и предложила Кате Лель осмотреть рот.

Ранее Катя Лель рассказала, как выглядят инопланетяне. Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".