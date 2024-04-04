Салтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм Shaman'а

Известный певец Виктор Салтыков выразил свое мнение о современной музыкальной сцене и патриотизме в недавнем интервью. Он поделился своими взглядами на различных исполнителей и то, как они влияют на общественное мнение.

Салтыков упомянул Юрия Шевчука, лидера группы "ДДТ", и Ярослава Дронова, известного как Shaman, отметив, что его восприятие их творчества и личностей различается. По его словам, несмотря на то что Дронов обладает талантом и хорошей музыкальной подачей, Салтыков не считает его образ полностью убедительным. В то же время, он выразил большее доверие к Шевчуку, особенно когда речь идет о вопросах патриотизма.

"Я не совсем верю этому образу (Shaman'у – Прим. ред). Вот Шевчуку <…> я верю больше", – сказал Виктор.

Салтыков также подчеркнул свою поддержку понимания патриотизма, которое Шевчук озвучил на одном из своих выступлений. Он согласился с тем, что патриотизм проявляется в повседневных делах простых людей, таких как продажа овощей на рынке или донорство крови для помощи нуждающимся.

Певец также затронул тему взаимоотношений между артистами и общественности, подчеркнув важность сохранения уважения и избегания ненужной критики. Он выразил свое уважение к Алле Пугачевой, назвав ее примером патриотизма и подчеркнул, что не одобряет негативного отношения к ней со стороны общественности или других артистов.

Виктор Салтыков также высказал мысль о том, что, несмотря на различия между людьми и их мнениями, важно помнить о том, что все мы являемся частью одной страны и должны стремиться к взаимопониманию и уважению.