"Ждет уголовочка": Лолита оказалась замешана в очередном грязном скандале

Российская исполнительница Лолита Милявская всегда отличалась дружелюбным и неконфликтным характером. Певица старается избегать ссор и отшучиваться в неприятных ситуациях. Однако на днях артистка выругалась в своих соцсетях, заявив, что накажет некую девушку. Выяснилось, что Лолита оказалась замешана в очередном грязном скандале.

Исполнительница хита "Пропащая" наткнулась в сети на мошенницу, которая спекулировала на ее имени. Девушка по имени Маша предлагает всем желающим услуги по продвижению бизнеса. В своей рекламе бизнесвумен упомянула, что к ней за помощью обращалась сама Лолита Милявская.

Певицу бессовестная ложь блогерши возмутила. Она заявила, что никогда не видела эту девушку и тем более не пользовалась ее услугами. Она призвала проверять такую информацию на официальных страницах артистов, а не переводить деньги, увидев имя знаменитости.

"Я предупредила и не говорите, что поверили мошенникам сразу. А Машу будет ждать уголовочка", – написала в своем блоге звезда.

Фанаты Лолиты поблагодарили исполнительницу за быструю реакцию. Они отметили, что своевременный пост артистки, вероятно, убережет чьи-то средства.

"Спасибо за предупреждение"; "Спасибо! Предупреждён – значит защищён", – поблагодарили бдительную певицу фанаты.

Ранее сообщалось, что Лолита отказалась от финансовой помощи Аниты Цой после "голой" вечеринки.