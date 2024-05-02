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Четверг 2 мая

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Баста столкнулся с тяжелейшим испытанием

Баста столкнулся с тяжелейшим испытанием

Баста рассказал о пережитом.

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, столкнулся с тяжелейшим испытанием, когда занимал позицию в жюри вокального конкурса "Голос. Дети", транслируемого на Первом канале. Артист поделился, что ему было особенно сложно делать выбор между юными участниками, которые видели в нем не только судью, но и близкого друга.

"Это тяжелейшее испытание", – сказал Баста в ютуб-шоу "Вопрос ребром".

Процесс отбора конкурсантов оказался настолько эмоционально и психологически нагруженным, что рэпер даже рекомендовал избегать участия в жюри подобных проектов. Вакуленко подчеркнул серьезность испытаний, с которыми сталкиваются в том числе судьи в таких шоу.

"Голос. Дети" – это популярное телевизионное шоу, которое впервые появилось на экранах в 2014 году. Программа предоставляет возможность талантливым детям и подросткам в возрасте от шести до пятнадцати лет продемонстрировать свои вокальные способности. В каждом сезоне участвуют три наставника, которые формируют команды из вокалистов для дальнейшего соревнования.

Ранее продюсер Павел Рудченко выразил свое мнение относительно поведения певицы Полины Гагариной в рамках "Голоса", а также обратил внимание на конфликт певицы с Бастой. Слова эксперта приводил женский журнал "Клео.ру".

2 мая 2024, 19:38
Баста. Фото: YouTube / @gazgolder
Дмитрий Алексеев
YouTube / @gazgolder✓ Надежный источник

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