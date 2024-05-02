Больше не скрыть: кем на самом деле близнецы Гарри и Лиза приходятся Пугачевой

Алла Пугачева стала матерью близнецов в 2013 году. На тот момент Примадонне исполнилось 64 года. Она и ее супруг Максим Галкин* изначально не отрицали, что прибегли к помощи суррогатной матери. При этом оба заявляли, что биологический материал был их, якобы Алла предусмотрительно "законсервировала" яйцеклетки за 11 лет до рождения детей. На тот момент Пугачева отметила 53-летие, на дворе был 2002 год.

Впрочем, в эту версию изначально верили не все, а теперь ее несостоятельность доказали. Ксения Собчак подняла тему ЭКО в своем авторском шоу, куда пригласила экспертов в сфере репродуктологии. Оказалось, что в нулевых этого способа сохранения биоматериала в нашей стране еще не существовало, а яйцеклетка женщины, которая разменяла седьмой десяток, непригодна для зачатия.

"Мой гинеколог говорит, что не может яйцеклетка быть оплодотворенной. Только если она ее заморозила, когда ей было 20. Но таких технологий не было", – рассказала журналистка.

Впрочем, это, конечно, не проблема для тех, кто мечтает о ребенке. По словам Собчак, сейчас материал для зачатия можно подобрать так, что дети будут похожи на маму с папой. Ситуация Аллы Пугачевой доказывает это, ведь Гарри и Лиза удивляют сходством с родителями.

До этого на тему материнства Пугачевой поразмышлял и бывший депутат Роман Худяков. Он заявил, что также не верит в то, что Алла Борисовна – родная мать близнецам. По его словам, "в лучшем случае" Примадонна приходится им бабушкой.

Ранее стало известно о серьезных заболеваниях у 75-летней Пугачевой.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации.