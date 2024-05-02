Диана Шурыгина заявила, что вызвала полицию для собственной безопасности

В минувшие выходные стало известно о том, что скандально известная звезда телешоу попала в полицию. СМИ сообщили, что Диану Шурыгину вывели из квартиры бизнесмена, занимающегося криптовалютой, Святослава Гусева, и увезли на машине под надзором правоохранителей. После этого 24-летняя блогерша объяснила своим подписчикам, что самостоятельно позвонила стражам порядка.

"Я их вызвала. Понимаете, я была в квартире, и попросила забрать меня знакомого и полицию, в целях моей безопасности", – заявила девушка.

Она также рассказала, что журналисты обрывают телефон ее менеджера, чтобы выяснить, что случилось с Дианой. Шурыгина призвала поклонников не волноваться за нее, так как в полиции она просто написала объяснительную и через несколько минут покинула отделение.

Соседи Гусева поделились мнением по поводу происходящего. Они заявили, что молодой человек устроил в арендованном жилье "притон". В общем чате дома они часто жаловались на шум из квартиры бизнесмена и слишком громкие звуки. Сам приятель Шурыгиной отказался комментировать свое задержание.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась на всю страну 8 лет назад, после того, как стала героиней "Пусть говорят". Тогда она заявила, что выпила несколько стаканов водки "на донышке", после чего ее изнасиловал Сергей Семенов. Сам парень утверждал, что все было на добровольной основе, и девушка согласилась вступить с ним в связь. Однако его признали виновным.

Во время съемок передачи Диана познакомилась с видеооператором Андреем Шляниным и вышла за него замуж. Но их отношения не заладились, и спустя два года брак распался.