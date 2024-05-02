"Собирается запеть": оскандалившаяся Ивлеева готовится сменить амплуа

Известный продюсер Сергей Дворцов в недавнем интервью назвал возможные причины, по которым блогерша Настя Ивлеева очистила свои аккаунты в популярной соцсети от ранних публикаций без каких-либо объяснений.

Дворцов предположил, что Ивлеева планирует кардинально изменить свой образ и пробовать новые роли в креативной сфере. Слухи в профессиональных кругах указывают на то, что она стремится отойти от имиджа блогера. "Собирается запеть", – сообщил продюсер. Пока что детали ее нового проекта остаются неизвестными, но такой шаг, как удаление публикаций, часто используется знаменитостями для привлечения внимания к предстоящим изменениям, отметил Сергей.

Продюсер также выразил мнение, что недавний скандал, связанный с организацией Ивлеевой "голой вечеринки", мог подтолкнуть ее к пересмотру своего творческого направления. Несмотря на то, что инцидент обошелся лишь штрафом, он мог стать толчком для переосмысления своей деятельности, полагает Дворцов.

Он подчеркнул, что Настя Ивлеева не оставит социальные сети, учитывая значительный доход от рекламных публикаций в ее профиле. Однако он выразил сомнение относительно ее успеха на эстраде, отметив, что мир шоу-бизнеса и без того переполнен не слишком талантливыми исполнителями.