Экс-солист "На-На" заявил, что Алибасов зарабатывал на двойниках группы

С первых выступлений группа "На-На" стала одним из самых популярных коллективов 80-90-х годов прошлого века. Любая песня в исполнении парней тут же залетала в чарты и становилась хитом, который пела вся страна. Вместе с популярностью к музыкантам пришли и баснословные гонорары. Чтобы получать еще больше, Бари Алибасов шел на хитрость, признался в недавнем интервью первый солист "На-На" Валерий Юрин.

"На первых порах параллельно было как бы две группы «На-На». Алибасов на одни гастроли отправлял меня с одним составом, а Левкина – с другим. Так можно было заработать больше денег", – рассказал певец.

Юрин заявил, что продюсер специально искал похожих парней для своей группы. Даже когда Валерий покинул коллектив в начале 90-х, его заменил другой брюнет со схожими чертами лица. Певец рассказал, что еще несколько лет после его ухода поклонники принимали Владимира Асимова за ушедшего из группы солиста Юрина.

Исполнитель признался, что, несмотря на огромное количество концертов по всей стране, гонорары им почти не доставались. По словам Валерия, он жил на небольшие деньги, которые ему давал продюсер. Все остальное лежит в надежном месте у Алибасова, был уверен певец. Однако, когда Юрин решил уйти из коллектива, ему ничего не выплатили. Сам основатель группы заявил, что давно все потратил, вспомнил артист последний разговор с Бари.

Ранее стало известно о состоянии основателя группы "На-На" Бари Алибасова после инсульта.