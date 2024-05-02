Запланированное на 1 июня выступление российской оперной дивы Анны Нетребко в концертном зале KKL Luzern в Люцерне было отменено по решению швейцарских властей. Согласно сообщениям местных СМИ, причиной отмены стала возможная опасность для общественного порядка, связанная с близостью и временем проведения предстоящей Украинской мирной конференции.

В недавнем интервью Анна Нетребко выразила разочарование в связи с этим решением, указав на его односторонний характер и нарушение условий контракта с организаторами. Певица подчеркнула, что между ее концертом и конференцией запланировано двухнедельное окно, и ранее ее выступления никогда не вызывали проблем с порядком.



Украинская мирная конференция, запланированная на 15-16 июня, пройдет в горном курорте Бюргеншток, расположенном недалеко от Люцерна, где должна была состояться оперный гала-вечер Анны Нетребко.

Ранее 52-летняя Анна Нетребко удивила публику новым образом. Оперная певица решила предстать перед поклонниками с новой стрижкой, опубликовав в популярной социальной сети новый снимок. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

