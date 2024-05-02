Королева пошла в разнос на публике и устроила дикие пляски: "Пьяная Наташа всех вокруг целует"

В новом шоу на телевидении "ВИА суперстар" Наташа Королева станет одним из членов жюри. Вместе с Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Сергеем Соседовым бывшая жена Игоря Николаева будет оценивать мастерство растерявших популярность музыкальных коллективов. Подробности о передаче пока держатся в секрете, однако Королева не удержалась и показала, что происходит на съемочной площадке.

На кадрах, которые она выложила в своем блоге, певица пошла в разнос и устроила дикие пляски при всех. Королева поочередно хватала присутствующих из толпы и вовлекала в свой танец. Все это сопровождалось словами песни: "Пьяная Наташа на столе танцует, пьяная Наташа всех вокруг целует". В подписи она поздравила поклонников с Днем труда.





Выходку Королевой оценили не все. В комментариях фанаты написали, что певица ведет себя вульгарно и неуместно.

"Голой вечеринки было мало, надо выставлять дальше больше", "Какая пошлость", " В этом вся Королева. Как была в молодости... так и осталась", " Москва живет в каком-то своем мире!" – высказались подписчики.

Досталось и Лере Кудрявцевой, которая только недавно еле передвигалась на костылях, а теперь бойко прыгает в ритм музыки. Комментаторы усомнились в том, что ее травма была настоящей.

Ранее 52-летняя Кудрявцева заявила об избиении.