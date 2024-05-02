Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия

Не так давно Филипп Киркоров в студии шоу "Это нормально?" сделал предложение Ольге Бузовой. Как оказалось, артист по сей день остается верен своему решению.





Свои мысли касательно своего возможного брака с телеведущей выразил в программе "Утро.ТНТ". Он поделился, что Ольга представляет собой идеальный выбор для женитьбы, причем для каждого мужчины в нашей стране. Филипп отметил, что Бузова не руководствуется корыстными мотивами в своих действиях, что делает ее еще более привлекательной.

"А кто на ней не хочет жениться? Все хотят, вся страна мечтает. Оля – достойная партия для любого мужчины", – сказал исполнитель хита "Цвет настроения синий".

Мол, многие мужчины восхищаются достоинствами Ольги Бузовой как потенциальной жены. По словам певца, несмотря на успех и привлекательность телезвезды, многие ее возможные партнеры не решаются на отношения из-за страха перед ее успешностью. Филипп призвал мужчин преодолеть свои опасения и действовать, чтобы она могла обрести личное счастье.

Ранее Ольга Бузова состоялась в романтических отношениях с блогером Давидом Манукяном, с которым рассталась в начале 2021 года. Еще раньше телезвезды была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, который вскоре после развода вступил в брак с моделью Анастасией Костенко.