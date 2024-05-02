"Была на Донбассе": "отмененная" Настя Ивлеева сделала ряд заявлений

После проведения "голой вечеринки" в клубе "Мутабор" Настя Ивлеева столкнулась с волной критики со стороны общественности. Многие осудили блогершу за проведение вульгарного мероприятия, а его гостей, можно сказать, предали анафеме. Тогда телезвезда, лишившаяся всех проектов и контрактов, ушла в тень, и лишь изредка появлялась в медиапространстве – и только ради того, чтобы прокомментировать резонансные события: например, теракт в Крокусе и обстрел Белгорода.

Но теперь "отмененная" Настя Ивлеева, очевидно, готова выйти из тени, когда внимания к ее персоне поубавилось, а критика в ее адрес стихла. Телеведущая дала интервью предпринимателю Андрею Третьякову. Согласно анонсу в телеграм-канале бизнесмена, видеозапись его разговора с блогершей появится в пятницу, 3 мая, на "Ютубе".

Также в анонсе можно ознакомиться с темами, которые затронул Андрей Третьяков в беседе с Настей Ивлеевой. В частности, телезвезда заговорила об обысках в ее офисе, отношении к президенту России, атаке злопыхателей и поездке в прифронтовую зону. "Я была на Донбассе <...> Донбасс – это не прачечная", – можно услышать из уст блогерши в анонсе интервью.



