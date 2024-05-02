"Отыграла роль жертвы": психолог нашла объяснение одиночеству Волочковой

Анастасия Волочкова часто делится с публикой своими личными переживаниями. Например, недавно она выложила в Сеть видео, где призналась, что ее ассистентка Лола является для нее ближайшим человеком. Также артистка нередко рассказывает, что ее дочь связывается с ней лишь в случае финансовой нужды.

Психолог Кристина Мизерная проанализировала отношения Волочковой с ее дочерью Ариадной, которой уже 18 лет, и пришла к выводу, что балерина не смогла полноценно исполнить роль матери. Эксперт описала Волочкову как личность с выраженными нарциссическими чертами, стремящуюся к публичности и признанию. Она отметила, что хотя Анастасия успешна в профессиональной сфере балета, в личной жизни она испытывает трудности из-за эмоциональной незрелости и страха перед глубокими чувственными связями.

Мизерная также указала, что Волочкова сталкивается с проблемами в отношениях с мужчинами и держит их на дистанции, что является защитной реакцией от эмоциональной зависимости. Она может полностью растворяться только в мире балета, где чувствует себя защищенной.





Психолог также указала на психологическую незрелость, которая не позволила Анастасии Волочковой в том числе стать опорой для своей дочери Ариадны. По мнению Мизерной, внутренние конфликты танцовщицы, возникшие еще в детстве, усугубляются в отношениях с дочерью и могли привести к усилению эмоционального барьера между ними.

"Балерина отыгрывала роль жертвы, а мама и дочь разделяли позиции Спасателя и Агрессора", – отметила специалист.



Анастасия Волочкова не раз признавалась, что чувствует себя чужой по отношению к своей дочери, которая якобы завидует ее успехам. Это выражение может быть и попыткой скрыть свою беспомощность, и оправданием за отсутствие тесных контактов с наследницей, полагает психолог. А еще эксперт не исключила, что все это является демонстрацией детской инфантильной позиции балерины.