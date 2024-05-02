Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Японская диета на 14 дней: минус 10 кг за 2 недели!Японская диета на 14 дней: минус 10 кг за 2 недели! Навсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердцаНавсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердца Отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети: "Кто эта женщина?"Отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети: "Кто эта женщина?" Вышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолеченияВышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолечения

Лента новостей

Четверг 2 мая

18:47Концерт Нетребко в Швейцарии внезапно отменили из-за Украины: подробности 17:29"Отыграла роль жертвы": психолог нашла объяснение одиночеству Волочковой 16:43Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия 15:54Внешность Чеховой резко изменилась из-за заболевания: Очень несимпатично 14:59"Соревнуется с Прилучным": Муцениеце раскритиковали за наигранное видео с детьми 14:16Экс-солист "На-На" заявил, что Алибасов зарабатывал на двойниках группы 13:43Еле ворочающая языком Волочкова опозорилась на Мальдивах: "Опять в хламину" 11:51Появилась на пороге с чемоданами: новая муза Киркорова собралась переезжать к певцу 11:13Диана Шурыгина заявила, что вызвала полицию для собственной безопасности 10:26Стас Михайлов проговорился о новой пассии: "Астральная жена" 09:43Королева пошла в разнос на публике и устроила дикие пляски: "Пьяная Наташа всех вокруг целует" 09:07Гороскоп для женщины Овен на июль 2024 года 08:53Больше не скрыть: кем на самом деле близнецы Гарри и Лиза приходятся Пугачевой 04:16Не общалась 20 лет: Водонаева выдала правду про отношения с Боней 00:56Худеем к лету: 8 эффективных правил, которые помогут обрести стройную фигуру 00:56"Выпорол меня": 52-летняя Кудрявцева сообщила об избиении 18:56Стало известно о задержании 24-летней Дианы Шурыгиной 12:10Прорывы и перемены: астрологический прогноз на май 2024 от Василисы Володиной 09:36Самый вкусный маринад для свиного шашлыка: оригинальные рецепты на основе разных продуктов 06:29Празднуем 1 мая: традиции и активности для Дня труда в 2024 году 00:18Боярский публично отчитал внучку: Это кошмар, я против! 20:47Как занять ребенка на каникулах: идеи для развлечения и обучения 18:38"Повода для веселья нет": Киркоров отказался от пышного торжества в день рождения 12:06Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев при смерти: Еле говорит 09:47Как снизить уровень сахара в крови быстро и эффективно 06:11Потеряла сознание: Катя Лель рассказала о первом контакте с инопланетянами 00:41Гид по уютной спальне: выбор текстиля и аксессуаров 21:23Звезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 20:38Почему болит правый бок под ребрами 18:22Скандальный актер Кологривый задолжал налоговой огромную сумму 15:0775-летний Жерар Депардье взят под стражу в Париже: в чем его обвиняют? 12:56Киркоров объяснил, почему Пугачева покинула Россию 09:14Как устранить неприятный запах кошачьей мочи: проверенные методы и советы 09:12От кодировщика до деспота: многосторонность Ксении Собчак в нумерологии 06:17Что ждет человечество в ближайшие десятилетия: предсказание от Кати Лель 03:20Киркоров затаил глубокую обиду на Успенскую: Позволила себе бестактную вещь 00:095 научных детских книг для расширения кругозора вашего малыша 21:12Почему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 19:03Польза и вред киви для организма: факты и рекомендации 18:09Народ называет молодую жену Петросяна бездельницей: вот что она ответила на это 15:11"Хук слева, хук справа": Лепс пригрозил Трофимову, который его раскритиковал 12:03"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу 09:56SHAMAN и секреты его успеха: нумерологический анализ от Ирины Лидерман 04:56Многодетная Погребняк рассказала о строгом воспитании детей: "Не балую никогда" 01:45Австрийский актер Вольфганг Черни рассказал, за что любит россиянок: "Русские женщины все умеют" 22:00Анита Цой собирается открыть собственный завод 21:45Лечебные свойства шалфея: полезные свойства и способы использования 20:00Мило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 19:075 советов, как добавить огня в семейные отношения 18:00Жена Газманова сообщила о вернувшемся тяжелом заболевании: "Опять выживать"
1370
800
true

"Отыграла роль жертвы": психолог нашла объяснение одиночеству Волочковой

Почему Анастасия Волочкова кажется несчастной?

Анастасия Волочкова часто делится с публикой своими личными переживаниями. Например, недавно она выложила в Сеть видео, где призналась, что ее ассистентка Лола является для нее ближайшим человеком. Также артистка нередко рассказывает, что ее дочь связывается с ней лишь в случае финансовой нужды.

Психолог Кристина Мизерная проанализировала отношения Волочковой с ее дочерью Ариадной, которой уже 18 лет, и пришла к выводу, что балерина не смогла полноценно исполнить роль матери. Эксперт описала Волочкову как личность с выраженными нарциссическими чертами, стремящуюся к публичности и признанию. Она отметила, что хотя Анастасия успешна в профессиональной сфере балета, в личной жизни она испытывает трудности из-за эмоциональной незрелости и страха перед глубокими чувственными связями.

Мизерная также указала, что Волочкова сталкивается с проблемами в отношениях с мужчинами и держит их на дистанции, что является защитной реакцией от эмоциональной зависимости. Она может полностью растворяться только в мире балета, где чувствует себя защищенной.

Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Психолог также указала на психологическую незрелость, которая не позволила Анастасии Волочковой в том числе стать опорой для своей дочери Ариадны. По мнению Мизерной, внутренние конфликты танцовщицы, возникшие еще в детстве, усугубляются в отношениях с дочерью и могли привести к усилению эмоционального барьера между ними.

"Балерина отыгрывала роль жертвы, а мама и дочь разделяли позиции Спасателя и Агрессора", – отметила специалист.

Анастасия Волочкова не раз признавалась, что чувствует себя чужой по отношению к своей дочери, которая якобы завидует ее успехам. Это выражение может быть и попыткой скрыть свою беспомощность, и оправданием за отсутствие тесных контактов с наследницей, полагает психолог. А еще эксперт не исключила, что все это является демонстрацией детской инфантильной позиции балерины.

2 мая 2024, 17:29
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Страсти ✓ Надежный источник

Концерт Нетребко в Швейцарии внезапно отменили из-за Украины: подробности

Концерт Нетребко в Швейцарии внезапно отменили из-за Украины: подробности
Почему выступлению Анны Нетребко не рады?

Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия

Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия
По мнению народного артиста, свадьба с Ольгой Бузовой - мечта многих мужчин.

Внешность Чеховой резко изменилась из-за заболевания: Очень несимпатично

Внешность Чеховой резко изменилась из-за заболевания: Очень несимпатично
Анфиса Чехова рассказала, что с ней случилось.

"Соревнуется с Прилучным": Муцениеце раскритиковали за наигранное видео с детьми

"Соревнуется с Прилучным": Муцениеце раскритиковали за наигранное видео с детьми
Артистка показала, как проводит время с дочерью и сыном.

Экс-солист "На-На" заявил, что Алибасов зарабатывал на двойниках группы

Экс-солист "На-На" заявил, что Алибасов зарабатывал на двойниках группы
Исполнитель отметил, что почти не получал деньги за концерты.

Еле ворочающая языком Волочкова опозорилась на Мальдивах: "Опять в хламину"

Еле ворочающая языком Волочкова опозорилась на Мальдивах: "Опять в хламину"
Балерина запиналась и с трудом выговаривала слова.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?