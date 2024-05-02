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Стас Михайлов проговорился о новой пассии: "Астральная жена"

Стас Михайлов проговорился о новой пассии:

Певец не скрывает, что в браке царит идиллия, однако поклонницы не дают ему прохода.

Разбиватель женских сердец Стас Михайлов уже 13 лет счастлив в браке со своей третьей супругой Инной. Они познакомились еще до того, как исполнитель хита "Только ты" обрел свою невероятную популярность. Однако когда певца стали узнавать на каждом шагу, у семьи появились проблемы – поклонницы, которые совершенно не считаются с личными границами музыканта. 

На что только не идут дамы, чтобы ухватить хоть малую порцию внимания от кумира. Фанатки задаривают артиста цветами, пытаются выбраться на сцену во время концерта. Самые преданные "кочуют" вместе с Михайловым по городам во время гастрольного тура. Но есть и более предприимчивые женщины. 

"Одна представляется астральной женой, которая живет там где-то в каком-то городе", – заговорил о новой пассии певец. 

Другие проникнуть в семью Михайлова пытаются через детей, которых якобы родили от исполнителя. Поклонницы требуют признать наследников, появившихся от мимолетной связи. Впрочем, в таком случае у шоумена есть заранее подготовленный ответ. 

"Примем, усыновим, удочерим всех. Пожалуйста, волосики пришлите", – отвечает артист, давая понять, что без ДНК-теста ни о каких детях не будет разговаривать. 

Как отмечает сам Михайлов, пока никто не отважился прислать материал для проведения экспертизы. 

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов отреагировал на едкое высказывание Пугачевой в свой адрес. 

2 мая 2024, 10:26
Стас Михайлов. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
YouTube✓ Надежный источник

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