Внешность Чеховой резко изменилась из-за заболевания: Очень несимпатично

46-летняя телеведущая Анфиса Чехова поделилась своими переживаниями по поводу неприятного инцидента, связанного с ее внешностью. Знаменитость рассказала, что столкнулась с непредвиденным последствием косметической процедуры, из-за которой одно из ее век значительно опустилось. Птоз верхнего века произошел после того, как она обратилась к косметологу с целью коррекции асимметрии бровей с помощью ботулотоксина.

Телеведущая объяснила, что такой эффект мог возникнуть независимо от квалификации и опыта специалиста, который проводит такие процедуры. К сожалению, ботулотоксин иногда может действовать непредсказуемо, и в данном случае он повлиял на мышцы вокруг глаза, что привело к временному "спящему" состоянию века. Анфиса призналась, что результат выглядел достаточно неэстетично и создавал ей дискомфорт.

"Это еще сейчас хорошая картина. Было прям очень несимпатично", – отметила телезвезда.





В связи с этим инцидентом и необходимостью продолжать работу на телевидении, Анфиса Чехова решила не ждать естественного исчезновения эффекта от ботулотоксина, который обычно проходит через месяц, а обратилась за помощью в клинику. Там специалисты предложили методы для ускорения процесса восстановления нормального состояния века.