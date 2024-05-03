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Четверг 2 мая

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Рецепт идеального кулича, который получается у всех: добавьте один секретный ингредиент

Рецепт идеального кулича, который получается у всех: добавьте один секретный ингредиент

5 мая православные отметят Пасху.

Крашеные яйца и кулич – главные украшения пасхального стола. Вот только если с покраской яиц справится даже ребенок, то испечь вкусный, воздушный, долго нечерствеющий кулич может только опытная хозяйка. По крайней мере, многие верят в этот миф. Однако есть и простые рецепты куличей, которые ничем не уступают классическому варианту, а может, даже и лучше. Предлагаем вам приготовить мягкий, бесподобный на вкус творожный кулич, который получается у всех. А главное, готовится быстро и без дрожжей.

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 120 граммов;

  • изюм – 150 граммов;

  • сахар – 220 граммов;

  • мука – 250 граммов;

  • яйца – 3 штук;

  • ванилин – 1 чайная ложка;

  • творог – 200 граммов;

  • разрыхлитель – 1 чайная ложка;

  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Предварительно достаньте масло из холодильника, чтобы оно согрелось до комнатной температуры и стало мягким.

  2. Добавьте к нему сахара, ванилин, соль и тщательно перетрите с помощью миксера до однородного состояния.

    Фото:unsplash.com

  3. Продолжайте взбивать массу и добавляйте по одному яйцу.

  4. После этого отправьте в миску с тестом жирный творог. Лучше, если это будет не зернистый, а кремообразный продукт. И также с помощью миксера взбейте до получения однородной консистенции.

  5. Постепенно вводим в массу тщательно просеянную с разрыхлителем муку и аккуратно вымешиваем. А затем добавляем изюм, также можно использовать цукаты и другие сухофрукты.

    Секретный ингредиент, благодаря которому мякоть кулича получается насыщенной и желтой, – куркума. Нужна всего маленькая щепотка, чтобы тесто стало ярким и красивым.

  6. Заполняем тестом формочки на 2/3 и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать куличи следует порядка 30–40 минут.

  7. Когда выпечка остынет, полейте ее глазурью и посыпьте украшениями. Приятного аппетита!

3 мая 2024, 01:21
Фото:unsplash.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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