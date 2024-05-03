Рецепт идеального кулича, который получается у всех: добавьте один секретный ингредиент

Крашеные яйца и кулич – главные украшения пасхального стола. Вот только если с покраской яиц справится даже ребенок, то испечь вкусный, воздушный, долго нечерствеющий кулич может только опытная хозяйка. По крайней мере, многие верят в этот миф. Однако есть и простые рецепты куличей, которые ничем не уступают классическому варианту, а может, даже и лучше. Предлагаем вам приготовить мягкий, бесподобный на вкус творожный кулич, который получается у всех. А главное, готовится быстро и без дрожжей.
Ингредиенты:
сливочное масло – 120 граммов;
изюм – 150 граммов;
сахар – 220 граммов;
мука – 250 граммов;
яйца – 3 штук;
ванилин – 1 чайная ложка;
творог – 200 граммов;
разрыхлитель – 1 чайная ложка;
соль по вкусу.
Приготовление:
Предварительно достаньте масло из холодильника, чтобы оно согрелось до комнатной температуры и стало мягким.
Добавьте к нему сахара, ванилин, соль и тщательно перетрите с помощью миксера до однородного состояния.
Продолжайте взбивать массу и добавляйте по одному яйцу.
После этого отправьте в миску с тестом жирный творог. Лучше, если это будет не зернистый, а кремообразный продукт. И также с помощью миксера взбейте до получения однородной консистенции.
Постепенно вводим в массу тщательно просеянную с разрыхлителем муку и аккуратно вымешиваем. А затем добавляем изюм, также можно использовать цукаты и другие сухофрукты.
Секретный ингредиент, благодаря которому мякоть кулича получается насыщенной и желтой, – куркума. Нужна всего маленькая щепотка, чтобы тесто стало ярким и красивым.
Заполняем тестом формочки на 2/3 и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать куличи следует порядка 30–40 минут.
Когда выпечка остынет, полейте ее глазурью и посыпьте украшениями. Приятного аппетита!