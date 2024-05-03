Рецепт идеального кулича, который получается у всех: добавьте один секретный ингредиент

Крашеные яйца и кулич – главные украшения пасхального стола. Вот только если с покраской яиц справится даже ребенок, то испечь вкусный, воздушный, долго нечерствеющий кулич может только опытная хозяйка. По крайней мере, многие верят в этот миф. Однако есть и простые рецепты куличей, которые ничем не уступают классическому варианту, а может, даже и лучше. Предлагаем вам приготовить мягкий, бесподобный на вкус творожный кулич, который получается у всех. А главное, готовится быстро и без дрожжей.

Ингредиенты:

сливочное масло – 120 граммов;

изюм – 150 граммов;

сахар – 220 граммов;

мука – 250 граммов;

яйца – 3 штук;

ванилин – 1 чайная ложка;

творог – 200 граммов;

разрыхлитель – 1 чайная ложка;

соль по вкусу.

Приготовление: