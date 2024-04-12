75-летнего Куклачева срочно увезли в больницу в день рождения

12 апреля 2024 года Юрий Куклачев отметил 75-летие. В день рождения артист организовал концерт в "Вегас Сити Холле", который планировал давно и неоднократно напоминал о нем, общаясь с представителями прессы. Но праздник был омрачен состоянием народного артиста.

Как сообщил Пятый канал, Юрия Дмитриевича срочно увезли в больницу, забрав его прямо с концерта. По данным издания, у дрессировщика возникли проблемы с сердцем. Журналисты обратили внимание на состояние Куклачева, когда тот вышел с ними пообщаться. Тогда артисту потребовался стул, ему пришлось беседовать сидя.

К слову, Юрий Куклачев организовал для поклонников грандиозное шоу, в котором принял участие не только он, но и члены его семьи. Также на сцене появилось 100 кошек. Такого количества шерстистых друзей никогда не было на шоу дрессировщика.

Ранее Юрий Куклачев подверг критике российских олигархов, которые хранят активы не в родной стране, а за границей. По мнению артиста, столь состоятельным людям нужно инвестировать в развитие своего государства. Слова дрессировщика приводил женский журнал "Клео.ру".