43-летняя Юлия Такшина худеет из-за работы

В Москве состоялся пятый форум "Эстетическая медицина будущего. Тренды – 2024". Он собрал более полутора тысяч участников – косметологов, хирургов, нутрициологов. Оценить их новинки пришла и 43-летняя актриса Юлия Такшина.

"Пока никаких хирургический манипуляций с собой я не делала, – призналась звезда женскому журналу "Клео.ру". – Но я веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь. И делаю элементарные примитивные маски для лица. А лучшая для меня диета – интенсивный рабочий график. Сегодня, например, улетаю во Владивосток, оттуда – в Сочи. Потом мы начинаем блок съемок в Москве, причем съемок активных, где надо бегать, прыгать и драться".





Такшина признается, что очень любит свою работу, но при таком ритме на личную жизнь времени не остается. "Сцена и камера для меня пока в приоритете", – пояснила звезда, которая 12 лет назад рассталась с актером Григорием Антипенко. Они познакомилась на съемках сериала "Не родись красивой" в 2005 году. Впоследствии у них родились двое сыновей: Иван (род. 27 июня 2007 года) и Федор (род. 3 июля 2009 года).