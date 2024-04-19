Любимец Бузовой из "Слова пацана" больше не скрывает роман с актрисой: "Счастлив"

После того как сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал одной из самых просматриваемых работ отечественного кинематографа, взлетела и популярность актеров, которые исполнили главные роли. Так, среди любимчиков российских девушек – Слава Копейкин, который сыграл "Турбо". В симпатии к парню признавалась даже 38-летняя Ольга Бузова и была согласна отправиться с ним на свидание.

Однако оказалось, что сердце звезды занято. Недавно актер посетил популярное телешоу Comedy Club и признался ведущим, что связан отношениями. Избранницей Копейкина стала 29-летняя звезда сериала "Молодежка" Яна Енжаева. Слава надеется, что поклонницы не разбегутся от него после этого заявления.

"Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то с одной стороны, конечно, грустно С другой — что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив?" – высказался 25-летний актер.

Впрочем, Слава пришел к выводу, что поклонницы ненадежные, если вдруг покинут кумира из-за того, что он счастлив. Он выразил надежду, что они в первую очередь восхищаются его талантом, а уже потом обаянием и привлекательностью.

Ранее Копейкин рассказал о своей зависимости. По словам актера, во время студенчества он столкнулся с депрессией и из-за этого часто прибегал к помощи алкоголя. Прийти в себя и вернуться к нормальной жизни ему помог специалист, рассказал Слава.