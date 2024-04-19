СМИ сообщили об ухудшении состояния 70-летней Успенской: что произошло

В пятницу вечером, 19 апреля, журналисты сообщили об ухудшении состояния Любови Успенской. По данным СМИ, артистка была вынуждена обратиться за помощью к медикам из-за боли в области сердца и учащенного сердцебиения. В момент приступа певица якобы находилась на Мосфильмовской улице, туда и прибыла бригада скорой помощи.

Также сообщалось о том, что Любовь Успенскую могут госпитализировать. Как сообщил телеграм-канал "112", медики размышляют о необходимости транспортировки артистки в медицинское учреждение. Иных подробностей произошедшего СМИ не сообщили.

Вскоре иные издания, в частности, ТАСС, ссылаясь на представителя Успенской, сообщили о том, что информация об ухудшении состояния артистки является фейком.

Известно, что Любовь Залмановна перенесла не одну пластическую операцию, причем был и неудачный опыт. Например, в прошлом году артистка вместе с певицей Славой вступила в противостояние с хирургом Тимуром Хайдаровым, который, по словам певицы, изуродовал ей ягодицы. Тогда певица называла его мясником.

Ранее Любовь Успенская делилась секретами своей молодости и красоты. Советы, которые дала артистка читателям женского журнала "Клео.ру", нельзя назвать типичными.