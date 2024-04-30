"Повода для веселья нет": Киркоров отказался от пышного торжества в день рождения

Филипп Киркоров принял решение провести свой 57-й день рождения в узком семейном кругу в своей загородной резиденции, избегая широких празднований. Народный артист объяснил, что для него день рождения ассоциируется с печальными событиями, включая годовщину смерти его матери Виктории Марковны, которая скончалась в этот день. Кроме того, этому дню предшествуют другие трагические события. На 30 апреля 2024 года выпадает 40 дней после теракта, что также снижает настроение для празднования.

"Повода для веселья особо нет", – отметил певец.

В недавней беседе с журналистами певец поделился, что, возможно, организует праздничный ужин в своем новостроенном гостевом доме, который имеет восемь комнат. Однако его основные пожелания для себя в этот день – это здоровье и благодарность за каждый новый день. Киркоров выразил признательность за то, что просыпается здоровым и чувствует себя хорошо, что является для него настоящим благословением.

Ранее Филипп Киркоров нашел объяснение решению Аллы Пугачевой переехать за границу. По словам артиста, поступок артистки не был продиктован политическими взглядами. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".